Гриб Иосиф Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриб Иосиф Алексеевич

Гриб Иосиф Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гриб Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриб Анна Иустиновна

Рождение ребёнка
23.06.1905

Сын: Гриб Петр Иосифович

Мать ребёнка: Гриб Анна Иустиновна

Рождение ребёнка
25.12.1913

Дочь: (Гриб) Евгения Иосифовна

Мать ребёнка: Гриб Анна Иустиновна

Рождение ребёнка
05.11.1918

Сын: Гриб Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Гриб Анна Иустиновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.