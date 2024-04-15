(Кокорева) Пелагея Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1886
Сын: Кокорев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кокорев Василий Николаевич
Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно