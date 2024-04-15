Кокорев Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорев Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокорев Николай Фролов

Мать: (Кокорева) Марья Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кокорева) Пелагея Антонова

Рождение ребёнка
25.01.1886

Сын: Кокорев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: (Кокорева) Пелагея Антонова

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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