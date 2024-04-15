Кокорев Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кокорев Николай Фролов
Мать: (Кокорева) Марья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1886
Сын: Кокорев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: (Кокорева) Пелагея Антонова
Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно