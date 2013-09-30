Костромитин Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения04.10.1937
Дата смерти30.09.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Просвирина Лидия Петровна
Рождение ребёнка
17.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Просвирина Лидия Петровна
Бракосочетание
10.10.1969
Рождение ребёнка
11.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костромитина (Онищенко) Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
30.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Кузнецова) Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
30.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Кузнецова) Любовь Михайловна
Смерть
30.09.2013