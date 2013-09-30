Костромитин Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостромитин Юрий Александрович

Костромитин Юрий Александрович

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

04.10.1937

Дата смерти

30.09.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.
1950 г.р.
1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просвирина Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Кузнецова) Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
30.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Просвирина Лидия Петровна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Просвирина Лидия Петровна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.10.1969

Жена: Костромитина (Онищенко) Галина Григорьевна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костромитина (Онищенко) Галина Григорьевна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Кузнецова) Любовь Михайловна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Кузнецова) Любовь Михайловна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
30.09.2013

Мы используем куки для улучшения работы сайта.