Просвирина Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просвирина Лидия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1940

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костромитин Юрий Александрович

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костромитин Юрий Александрович

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромитин Юрий Александрович

Смерть
2012
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