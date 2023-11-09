Просвирина Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1940
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костромитин Юрий Александрович
Рождение ребёнка
17.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костромитин Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012