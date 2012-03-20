Кузнецова (Кузнецова) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кузнецова) Любовь Михайловна

Место рождения

Русский Тыловай

Дата рождения

17.06.1950

Дата смерти

20.03.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Русский Тыловай
Рождение ребёнка
30.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костромитин Юрий Александрович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костромитин Юрий Александрович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромитин Юрий Александрович

Смерть
20.03.2012
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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