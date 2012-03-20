Кузнецова (Кузнецова) Любовь Михайловна
Место рожденияРусский Тыловай
Дата рождения17.06.1950
Дата смерти20.03.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Русский Тыловай
Рождение ребёнка
30.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костромитин Юрий Александрович
Рождение ребёнка
30.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костромитин Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.2012