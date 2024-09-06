Камаровская (Ширинская-Шихматова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаровская (Ширинская-Шихматова) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1853

Дата смерти

25.10.1925

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.04.1874

Муж: Камаровский Леонид Алексеевич

Рождение ребёнка
31.03.1876

Дочь: Камаровская Вера Леонидовна

Отец ребёнка: Камаровский Леонид Алексеевич

Рождение ребёнка
15.11.1878

Дочь: Виноградова (Камаровская) Екатерина Леонидовна

Отец ребёнка: Камаровский Леонид Алексеевич

Рождение ребёнка
24.03.1885

Дочь: Барановская (Камаровская) Мария Леонидовна

Отец ребёнка: Камаровский Леонид Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.07.1887

Сын: Камаровский Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Камаровский Леонид Алексеевич

Смерть
25.10.1925
Москва, город федерального значения Москва
Место погребения: Донской монастырь, Москва

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