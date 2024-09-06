Камаровская (Ширинская-Шихматова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1853
Дата смерти25.10.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.1874
Рождение ребёнка
31.03.1876
Дочь: Камаровская Вера Леонидовна
Отец ребёнка: Камаровский Леонид Алексеевич
Рождение ребёнка
15.11.1878
Дочь: Виноградова (Камаровская) Екатерина Леонидовна
Отец ребёнка: Камаровский Леонид Алексеевич
Рождение ребёнка
24.03.1885
Дочь: Барановская (Камаровская) Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Камаровский Леонид Алексеевич
Рождение ребёнка
07.07.1887
Сын: Камаровский Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Камаровский Леонид Алексеевич
Смерть
25.10.1925
Место погребения: Донской монастырь, Москва