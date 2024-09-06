Камаровский Леонид Алексеевич 15.03.1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Камаровский Леонид Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.03.1846, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

умер 08.12.1912, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Комаровская (Пирх) Аделаида Альбертовна24.03.1825 г.р.
Отец
Комаровский Алексей Евграфович20.03.1820 г.р.
Супруги
Камаровская (Ширинская-Шихматова) Екатерина Александровна06.10.1853 г.р.
Дети
Камаровская Вера Леонидовна31.03.1876 г.р.
Виноградова (Камаровская) Екатерина Леонидовна15.11.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1846

Отец: Комаровский Алексей Евграфович

Мать: Комаровская (Пирх) Аделаида Альбертовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Бракосочетание
07.04.1874

Жена: Камаровская (Ширинская-Шихматова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
31.03.1876

Дочь: Камаровская Вера Леонидовна

Мать ребёнка: Камаровская (Ширинская-Шихматова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
15.11.1878

Дочь: Виноградова (Камаровская) Екатерина Леонидовна

Мать ребёнка: Камаровская (Ширинская-Шихматова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
24.03.1885

Дочь: Барановская (Камаровская) Мария Леонидовна

Мать ребёнка: Камаровская (Ширинская-Шихматова) Екатерина Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
07.07.1887

Сын: Камаровский Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Камаровская (Ширинская-Шихматова) Екатерина Александровна

Смерть
08.12.1912
Москва, город федерального значения Москва

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