Камаровский Леонид Алексеевич
мужской, родился 15.03.1846, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
умер 08.12.1912, Москва, город федерального значения Москва
МатьКомаровская (Пирх) Аделаида Альбертовна24.03.1825 г.р.
ОтецКомаровский Алексей Евграфович20.03.1820 г.р.
Супруги
Камаровская (Ширинская-Шихматова) Екатерина Александровна06.10.1853 г.р.
Дети
Камаровская Вера Леонидовна31.03.1876 г.р.
Виноградова (Камаровская) Екатерина Леонидовна15.11.1878 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1846
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.04.1874
Рождение ребёнка
31.03.1876
Дочь: Камаровская Вера Леонидовна
Мать ребёнка: Камаровская (Ширинская-Шихматова) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
15.11.1878
Дочь: Виноградова (Камаровская) Екатерина Леонидовна
Мать ребёнка: Камаровская (Ширинская-Шихматова) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
24.03.1885
Дочь: Барановская (Камаровская) Мария Леонидовна
Мать ребёнка: Камаровская (Ширинская-Шихматова) Екатерина Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.07.1887
Сын: Камаровский Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Камаровская (Ширинская-Шихматова) Екатерина Александровна
Смерть
08.12.1912
Москва, город федерального значения Москва