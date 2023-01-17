Манжура Любовь Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манжура Любовь Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манжура Михаил

Великие Мосты, Львівська область
Рождение ребёнка
16.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манжура Михаил

Львовская область, Украина
Смерть
Неизвестно
Великие Мосты, Львівська область
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