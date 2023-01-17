Манжура Любовь Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манжура Михаил
Рождение ребёнка
16.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манжура Михаил
Львовская область, Украина
Смерть
Неизвестно