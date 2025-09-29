Манжура Николай Михайлович
мужской, родился 04.04.1948, Великие Мосты, Львівська область
МатьМанжура Любовь Степановна15.05.1922 г.р.
ОтецМанжура Михаил Григорьевич24.09.1914 г.р.
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Комментарий
Рождение
04.04.1948
Рождение ребёнка
29.04.1984
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Рождение ребёнка
26.08.1986
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