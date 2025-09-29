Манжура Николай Михайлович 04.04.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Манжура Николай Михайлович

Автор
СК
Кузнецов С.

мужской, родился 04.04.1948, Великие Мосты, Львівська область

Мать
Манжура Любовь Степановна15.05.1922 г.р.
Отец
Манжура Михаил Григорьевич24.09.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1948

Отец: Манжура Михаил Григорьевич

Мать: Манжура Любовь Степановна

Великие Мосты, Львівська область

Рождение ребёнка
29.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Великие Мосты, Львівська область

Рождение ребёнка
26.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Великие Мосты, Львівська область

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