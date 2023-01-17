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Манжура Михаил

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Место рождения

Ландышево, Харківська область

Дата рождения

24.09.1914

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

До 1893 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1914

Отец: Манжура Григорий Костиевич

Мать: Манжура София Кондратовна

Ландышево, Харківська область
Рождение ребёнка
04.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манжура Любовь Степановна

Великие Мосты, Львівська область
Рождение ребёнка
16.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манжура Любовь Степановна

Львовская область, Украина
Смерть
2003
Великие Мосты, Львівська область
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