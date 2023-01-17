Манжура Михаил
Место рождения
Дата рождения24.09.1914
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1914
Рождение ребёнка
04.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манжура Любовь Степановна
Рождение ребёнка
16.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манжура Любовь Степановна
Львовская область, Украина
Смерть
2003