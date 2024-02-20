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Ткаченко Даниил Косьмин

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1848

Дата смерти

19.01.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Ткаченко Косьма Федорович

Мать: Ткаченко 2-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1870

Сын: Ткаченко Гавриил Данилович

Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.10.1872

Дочь: Параскева Даниловна

Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.12.1874

Сын: Ткаченко Павел Данилович

Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.04.1877

Сын: Ткаченко Терентий Данилович

Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.10.1879

Сын: Ткаченко Евстафий Данилович

Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.02.1882

Сын: Ткаченко Гавриил Косьмин

Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.10.1884

Сын: Ткаченко Петр Данилович

Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.02.1887

Дочь: Татьяна Даниловна

Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.02.1887

Сын: Ткаченко Прокофий Данилович

Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
19.01.1913
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Рождение ребёнка
22.06.1970

Дочь: Мария Даниловна

Мать ребёнка: Ткаченко 1 Елена Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1970

Жена: Ткаченко 1 Елена Ивановна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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