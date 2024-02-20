Ткаченко Евстафий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Евстафий Данилович

Ткаченко Евстафий Данилович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

13.10.1879

Дата смерти

02.02.1881

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1879

Отец: Ткаченко Даниил Косьмин

Мать: Ткаченко 1 Елена Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
02.02.1881
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close