Ткаченко Евстафий Данилович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения13.10.1879
Дата смерти02.02.1881
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1879
Отец: Ткаченко Даниил Косьмин
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
02.02.1881
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука