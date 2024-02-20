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Ткаченко Петр Данилович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

05.10.1884

Дата смерти

24.06.1885

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1884

Отец: Ткаченко Даниил Косьмин

Мать: Ткаченко 1 Елена Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
24.06.1885
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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