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Ткаченко Прокофий Данилович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

13.02.1887

Дата смерти

17.01.1888

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1887

Отец: Ткаченко Даниил Косьмин

Мать: Ткаченко 1 Елена Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
17.01.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-от удара
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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