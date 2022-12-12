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Лялинская Мария Васильева

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Место рождения

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Дата рождения

07.06.1900 ст.

Дата смерти

14.09.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
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Место
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Рождение
07.06.1900 ст.

Отец: Лялинский Василий Николаевич

Мать: Лялинская Евдокия Александровна

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
07.06.1900 родилась Мария у Василия Николаева Лялинского и законной жены его Евдокии Александровой, оба православного вероисповедания. Крещена 08.06.1900. Крестные: Ростокинской волости, села Дегунино... Показать все
Смерть
14.09.1903 ст.
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 94): Мария умерла 14.09.1903 от простуды в возрасте 3 лет.
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