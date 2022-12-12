Лялинская Мария Васильева
Место рождения
Дата рождения07.06.1900 ст.
Дата смерти14.09.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
07.06.1900 ст.
07.06.1900 родилась Мария у Василия Николаева Лялинского и законной жены его Евдокии Александровой, оба православного вероисповедания. Крещена 08.06.1900. Крестные: Ростокинской волости, села Дегунино... Показать все
Смерть
14.09.1903 ст.
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 94): Мария умерла 14.09.1903 от простуды в возрасте 3 лет.