Курбатова (Угланова) Маремьяна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Угланова) Маремьяна Григорьева

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Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Курбатов Ефим Прокопьев

Отец ребёнка: Курбатов Прокопей Федоров

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Матрена Прокопьева

Отец ребёнка: Курбатов Прокопей Федоров

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Катерина Прокопьева

Отец ребёнка: Курбатов Прокопей Федоров

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Курбатов Климентий Прокопьевич

Отец ребёнка: Курбатов Прокопей Федоров

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Катерина Прокопьева

Отец ребёнка: Курбатов Прокопей Федоров

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марья Прокопьева

Отец ребёнка: Курбатов Прокопей Федоров

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Прокопей Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
заводская крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
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