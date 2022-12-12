Курбатова (Угланова) Маремьяна Григорьева
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Курбатов Прокопей Федоров
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Матрена Прокопьева
Отец ребёнка: Курбатов Прокопей Федоров
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Катерина Прокопьева
Отец ребёнка: Курбатов Прокопей Федоров
Рождение ребёнка
1774
Сын: Курбатов Климентий Прокопьевич
Отец ребёнка: Курбатов Прокопей Федоров
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Катерина Прокопьева
Отец ребёнка: Курбатов Прокопей Федоров
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марья Прокопьева
Отец ребёнка: Курбатов Прокопей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
заводская крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно