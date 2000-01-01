Счасливцев Кирил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцев Кирил Петрович

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Место рождения

д. Нарыгинская

Дата рождения

29.09.1810 ст.

Дата смерти

После 1862

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1810 ст.

Отец: Счасливцев Пётр Иванович

Мать: Счасливцева Матрена

д. Нарыгинская
Бракосочетание
03.05.1836 ст.

Жена: Счасливцева Акилина Васильевна

д. Нарыгинская
1836г. МК Красное (свадьба) невеста Слободской округи Волковского Троицкого прихода и правления отставного умер. солдата Василия Сидорова Вершинина поруч. по женеху Кстининской волости дер. Наручье кр... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Сын: Счасливцев Семён Кирилович

Мать ребёнка: Счасливцева Акилина Васильевна

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ульяна Кириловна

Мать ребёнка: Счасливцева Акилина Васильевна

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
06.12.1844 ст.

Сын: Счасливцев Павел Кирилович

Мать ребёнка: Счасливцева Акилина Васильевна

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
07.04.1850

Сын: Счасливцев Василий Кирилович

Мать ребёнка: Счасливцева Акилина Васильевна

д. Нарыгинская
Место жительства
Неизвестно
д. Нарыгинская
Смерть
После 1862
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