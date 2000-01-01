Счасливцева (?) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСчасливцева (?) Матрена

Счасливцева (?) Матрена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

До 1830

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Счасливцев Иван Петрович

Отец ребёнка: Счасливцев Пётр Иванович

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
1807

Сын: Счасливцев Иван Петрович

Отец ребёнка: Счасливцев Пётр Иванович

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
29.09.1810 ст.

Сын: Счасливцев Кирил Петрович

Отец ребёнка: Счасливцев Пётр Иванович

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
08.02.1812 ст.

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Счасливцев Пётр Иванович

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
05.08.1814 ст.

Дочь: Васса Петровна

Отец ребёнка: Счасливцев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
16.04.1816 ст.

Сын: Счасливцев Георгий Петрович

Отец ребёнка: Счасливцев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Наталия Петровна

Отец ребёнка: Счасливцев Пётр Иванович

д. Нарыгинская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счасливцев Пётр Иванович

д. Нарыгинская
Место жительства
Неизвестно
д. Нарыгинская
Смерть
До 1830
д. Нарыгинская
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close