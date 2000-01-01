Счасливцева (?) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиДо 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Счасливцев Пётр Иванович
д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Счасливцев Пётр Иванович
д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
29.09.1810 ст.
Сын: Счасливцев Кирил Петрович
Отец ребёнка: Счасливцев Пётр Иванович
д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
08.02.1812 ст.
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Счасливцев Пётр Иванович
д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
05.08.1814 ст.
Дочь: Васса Петровна
Отец ребёнка: Счасливцев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1816 ст.
Сын: Счасливцев Георгий Петрович
Отец ребёнка: Счасливцев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Наталия Петровна
Отец ребёнка: Счасливцев Пётр Иванович
д. Нарыгинская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Нарыгинская
Место жительства
Неизвестно
д. Нарыгинская
Смерть
До 1830
д. Нарыгинская