Счасливцева (Вершинина) Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцева (Вершинина) Акилина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

21.10.1864 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.05.1836 ст.

Муж: Счасливцев Кирил Петрович

д. Нарыгинская
1836г. МК Красное (свадьба) невеста Слободской округи Волковского Троицкого прихода и правления отставного умер. солдата Василия Сидорова Вершинина поруч. по женеху Кстининской волости дер. Наручье кр... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Сын: Счасливцев Семён Кирилович

Отец ребёнка: Счасливцев Кирил Петрович

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ульяна Кириловна

Отец ребёнка: Счасливцев Кирил Петрович

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
06.12.1844 ст.

Сын: Счасливцев Павел Кирилович

Отец ребёнка: Счасливцев Кирил Петрович

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
07.04.1850

Сын: Счасливцев Василий Кирилович

Отец ребёнка: Счасливцев Кирил Петрович

д. Нарыгинская
Место жительства
Неизвестно
д. Нарыгинская
Смерть
21.10.1864 ст.
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