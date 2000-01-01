Счасливцева (Вершинина) Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти21.10.1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.05.1836 ст.
д. Нарыгинская
1836г. МК Красное (свадьба) невеста Слободской округи Волковского Троицкого прихода и правления отставного умер. солдата Василия Сидорова Вершинина поруч. по женеху Кстининской волости дер. Наручье кр... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Сын: Счасливцев Семён Кирилович
Отец ребёнка: Счасливцев Кирил Петрович
д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ульяна Кириловна
Отец ребёнка: Счасливцев Кирил Петрович
д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
06.12.1844 ст.
Сын: Счасливцев Павел Кирилович
Отец ребёнка: Счасливцев Кирил Петрович
д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
07.04.1850
Сын: Счасливцев Василий Кирилович
Отец ребёнка: Счасливцев Кирил Петрович
д. Нарыгинская
Место жительства
Неизвестно
д. Нарыгинская
Смерть
21.10.1864 ст.