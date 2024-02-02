Симулкина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1978
Отец: Ермоленко Василий Петрович
Мать: Горбачева Галина
Рождение ребёнка
01.06.2002
Дочь: Симулкина Алиса Сергеевна
Отец ребёнка: Симулкин Сергей
Рождение ребёнка
01.09.2009
Дочь: Симулкина Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Симулкин Сергей
Рождение ребёнка
26.04.2015
Дочь: Симулкина Арина Сергеевна
Отец ребёнка: Симулкин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симулкин Сергей