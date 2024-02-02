Симулкина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимулкина Анна Васильевна

Симулкина Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1978

Отец: Ермоленко Василий Петрович

Мать: Горбачева Галина

Рождение ребёнка
01.06.2002

Дочь: Симулкина Алиса Сергеевна

Отец ребёнка: Симулкин Сергей

Рождение ребёнка
01.09.2009

Дочь: Симулкина Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Симулкин Сергей

Рождение ребёнка
26.04.2015

Дочь: Симулкина Арина Сергеевна

Отец ребёнка: Симулкин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симулкин Сергей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close