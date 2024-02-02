Ермоленко Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1955
Дата смерти29.04.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1978
Дочь: Симулкина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Горбачева Галина
Рождение ребёнка
18.11.1987
Дочь: Балакир Мария Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбачева Галина
Смерть
29.04.1955
Рождение
17.09.1955