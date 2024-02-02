Ермоленко Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1955

Дата смерти

29.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1978

Дочь: Симулкина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Горбачева Галина

Рождение ребёнка
18.11.1987

Дочь: Балакир Мария Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачева Галина

Смерть
29.04.1955
Рождение
17.09.1955

Отец: Ермоленко Петр Васильевич

Мать: Ермоленко Вера Дмитриевна

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