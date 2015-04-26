Симулкина Арина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симулкина Арина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.2015

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.2015

Отец: Симулкин Сергей

Мать: Симулкина Анна Васильевна

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