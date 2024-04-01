Сорокина (Хаврова) Фекла Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина (Хаврова) Фекла Петрова

Сорокина (Хаврова) Фекла Петрова

Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

24.09.1885

Дата смерти

Около 1921

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1885

Отец: Хавров Петр Антониев

Мать: Хаврова Евдокия Феодорова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
02.11.1903

Муж: Сорокин Афанасий Адрианов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.09.1904

Сын: Сорокин Виктор Афанасьев

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.12.1906

Дочь: Рудакова (Сорокина) Клавдия Афанасьева

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.02.1909

Сын: Сорокин Николай Афанасьев

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов

Справка от 05.03.37
Рождение ребёнка
Около 07.10.1911

Дочь: (Сорокина) Зинаида Афанасьева

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов

Рождение ребёнка
24.01.1913

Дочь: Маркелова (Сорокина) Вера Афанасьева

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов

Рождение ребёнка
13.01.1916

Дочь: Краснобаева (Сорокина (Ус Балагурова)) Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
выпись выдана 05.04.26г 29.11.36г.
Рождение ребёнка
25.02.1919

Сын: Сорокин Аркадий Афанасьев

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов

Смерть
Около 1921
холера

Мы используем куки для улучшения работы сайта.