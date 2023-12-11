Ганущинер Александр Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1967
Рождение ребёнка
16.12.1987
Дочь: Бухонова Елена Александровна
Мать ребёнка: Лилия
Рождение ребёнка
22.09.1994
Дочь: Ганущинер Ольга Александровна
Мать ребёнка: Ганущнер Ирина Ивановна
Развод
Неизвестно
Жена: Лилия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лилия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ганущнер Ирина Ивановна