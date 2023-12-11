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Ганущинер Александр Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1967

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1967

Отец: Ганущинер Иосиф (Лёня) Лейбович

Мать: Ганущинер Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
16.12.1987

Дочь: Бухонова Елена Александровна

Мать ребёнка: Лилия

Рождение ребёнка
22.09.1994

Дочь: Ганущинер Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ганущнер Ирина Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Лилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганущнер Ирина Ивановна

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