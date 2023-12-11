Ганущнер (Драп) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.01.1989
Дочь: Драп Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
22.09.1994
Дочь: Ганущинер Ольга Александровна
Отец ребёнка: Ганущинер Александр Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно