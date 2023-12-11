Ганущнер (Драп) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганущнер (Драп) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1989

Дочь: Драп Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
22.09.1994

Дочь: Ганущинер Ольга Александровна

Отец ребёнка: Ганущинер Александр Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганущинер Александр Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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