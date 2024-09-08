Корнева (Годунова) Ефросинья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнева (Годунова) Ефросинья Акимовна

Место рождения

Вышегор, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

После 1915 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вышегор, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.10.1913 ст.

Муж: Корнев Феодор Сергеевич

Рождение ребёнка
05.03.1915 ст.

Сын: Корнев Алексей Феодорович

Отец ребёнка: Корнев Феодор Сергеевич

Нефедово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд 2121, опись 2, дело 34, стр.66 (Рождение №-131м)
Смерть
После 1915 ст.

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