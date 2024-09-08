Корнева (Годунова) Ефросинья Акимовна
Место рождения
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиПосле 1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1913 ст.
Рождение ребёнка
05.03.1915 ст.
Сын: Корнев Алексей Феодорович
Отец ребёнка: Корнев Феодор Сергеевич
Нефедово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд 2121, опись 2, дело 34, стр.66 (Рождение №-131м)
Смерть
После 1915 ст.