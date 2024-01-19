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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5671Нефедова, д. каз.при рч. Каменке.52080215232Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1293. Нефедово, деревня бывшая государственная, при речке Каменке, дворов 85, жителей 545, 2 лавки
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Нефедово441131Бумого-прядильные и ткацкия фабрики: Товарищества Рябовской Мануфактуры и Торгового Дома Ермолаевых, фабричная больница, квартира полицейского надзирателя, урядника и 5 г Показать все
Нефедовский поселок, при станции Серпухов33½½—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
61703Нефедоводеревня54°57'с.ш.37°28'в.д.N-37-039
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46651410201д Нефедоводеревня