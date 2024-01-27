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Коробов Василий Иванович

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
26.01.1916

Дочь: Коновалова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Коробова Мария Маркеловна

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Коробов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Коробова Мария Маркеловна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Ефремова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Коробова Мария Маркеловна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Коробова Мария Маркеловна

Россия
Рождение ребёнка
1926

Сын: Коробов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Коробова Мария Маркеловна

Ростовская область, Целинский район, с. Прилесное
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Коробов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Коробова Мария Маркеловна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Коробов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Коробова Мария Маркеловна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Галина Васильевна

Мать ребёнка: Коробова Мария Маркеловна

Россия
Смерть
Неизвестно
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