Коробов Василий Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.01.1916
Дочь: Коновалова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Коробова Мария Маркеловна
Рождение ребёнка
Около 1918
Мать ребёнка: Коробова Мария Маркеловна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Ефремова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Коробова Мария Маркеловна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Коробова Мария Маркеловна
Россия
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Коробова Мария Маркеловна
Ростовская область, Целинский район, с. Прилесное
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Коробов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Коробова Мария Маркеловна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Коробов Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Коробова Мария Маркеловна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Галина Васильевна
Мать ребёнка: Коробова Мария Маркеловна
Россия
Смерть
Неизвестно