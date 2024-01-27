Коновалова (Коробова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1916
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1916
Рождение ребёнка
Около 1939
Россия
Рождение ребёнка
Около 1945
Россия
Рождение ребёнка
09.01.1956
Россия
Смерть
1996
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Похороны
Неизвестно
п.Гигант Ростовской обл