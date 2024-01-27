Коновалова (Коробова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалова (Коробова) Анна Васильевна

Коновалова (Коробова) Анна Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1916

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1916

Отец: Коробов Василий Иванович

Мать: Коробова Мария Маркеловна

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Иван Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
Около 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Иван Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
09.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Иван Васильевич

Россия
Смерть
1996
п.Гигант Ростовской обл Проверить инфо
Похороны
Неизвестно
п.Гигант Ростовской обл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close