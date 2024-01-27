Коробов Петр Васильевич
Место рожденияРостовская область, Целинский район, с. Прилесное
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Ростовская область, Целинский район, с. Прилесное
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коробова Тамара
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова Тамара
Смерть
Неизвестно
Рига, Латвия