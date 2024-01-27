Коробов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Петр Васильевич

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Место рождения

Ростовская область, Целинский район, с. Прилесное

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Жена

Около 1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Коробов Василий Иванович

Мать: Коробова Мария Маркеловна

Ростовская область, Целинский район, с. Прилесное
Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коробова Тамара

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Тамара

Смерть
Неизвестно
Рига, Латвия
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