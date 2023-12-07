Базылевич Василий Харлампьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базылевич Василий Харлампьевич

Место рождения

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Базылевич Харлампий Иванович

Мать: Базылевич Ксения Логиновна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна

Рождение ребёнка
13.11.1889 ст.

Дочь: Базылевич Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.01.1891 ст.

Сын: Базылевич Семён Васильевич

Мать ребёнка: Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.10.1892 ст.

Дочь: Базылевич Анна Васильевна

Мать ребёнка: Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1896 ст.

Дочь: Базылевич Александра Васильевна

Мать ребёнка: Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.01.1899 ст.

Сын: Базылевич Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.11.1900 ст.

Дочь: Базылевич Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1902 ст.

Сын: Базылевич Яков Васильевич

Мать ребёнка: Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.12.1904 ст.

Дочь: Базылевич Анна Васильевна

Мать ребёнка: Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.10.1908 ст.

Сын: Базылевич Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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