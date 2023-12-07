Базылевич Василий Харлампьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Дочь: Базылевич Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна
Сын: Базылевич Семён Васильевич
Мать ребёнка: Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна
Дочь: Базылевич Анна Васильевна
Мать ребёнка: Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна
Дочь: Базылевич Александра Васильевна
Мать ребёнка: Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна
Сын: Базылевич Ефим Васильевич
Мать ребёнка: Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна
Дочь: Базылевич Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна
Сын: Базылевич Яков Васильевич
Мать ребёнка: Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна
Дочь: Базылевич Анна Васильевна
Мать ребёнка: Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна
Сын: Базылевич Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна