Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Базылевич Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Базылевич Василий Харлампьевич
Сын: Базылевич Семён Васильевич
Отец ребёнка: Базылевич Василий Харлампьевич
Дочь: Базылевич Анна Васильевна
Отец ребёнка: Базылевич Василий Харлампьевич
Дочь: Базылевич Александра Васильевна
Отец ребёнка: Базылевич Василий Харлампьевич
Сын: Базылевич Ефим Васильевич
Отец ребёнка: Базылевич Василий Харлампьевич
Дочь: Базылевич Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Базылевич Василий Харлампьевич
Сын: Базылевич Яков Васильевич
Отец ребёнка: Базылевич Василий Харлампьевич
Дочь: Базылевич Анна Васильевна
Отец ребёнка: Базылевич Василий Харлампьевич
Сын: Базылевич Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Базылевич Василий Харлампьевич