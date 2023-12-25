Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базылевич (Суетова) Пелагея Леонтьевна

Место рождения

Звягино, Соинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Звягино, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базылевич Василий Харлампьевич

Рождение ребёнка
13.11.1889 ст.

Дочь: Базылевич Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Базылевич Василий Харлампьевич

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.01.1891 ст.

Сын: Базылевич Семён Васильевич

Отец ребёнка: Базылевич Василий Харлампьевич

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.10.1892 ст.

Дочь: Базылевич Анна Васильевна

Отец ребёнка: Базылевич Василий Харлампьевич

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1896 ст.

Дочь: Базылевич Александра Васильевна

Отец ребёнка: Базылевич Василий Харлампьевич

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.01.1899 ст.

Сын: Базылевич Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Базылевич Василий Харлампьевич

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.11.1900 ст.

Дочь: Базылевич Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Базылевич Василий Харлампьевич

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1902 ст.

Сын: Базылевич Яков Васильевич

Отец ребёнка: Базылевич Василий Харлампьевич

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.12.1904 ст.

Дочь: Базылевич Анна Васильевна

Отец ребёнка: Базылевич Василий Харлампьевич

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.10.1908 ст.

Сын: Базылевич Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Базылевич Василий Харлампьевич

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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