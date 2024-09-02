Толмачев Ларион Пантелеев
Место рожденияВерхоленск
Дата рождения21.09.1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1778
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Толмачева Евдокия Ларионова
Мать ребёнка: Скорнякова Елена Филипова
Верхоленск, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно