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Толмачев Ларион Пантелеев

Место рождения

Верхоленск

Дата рождения

21.09.1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1778

Отец: Толмачев Пантелей Степанов

Мать: Кистенева Мария Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скорнякова Елена Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Толмачева Евдокия Ларионова

Мать ребёнка: Скорнякова Елена Филипова

Верхоленск, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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