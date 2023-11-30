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Апполинария Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поваров Корнил

Мать: Поварова Евдокия Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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