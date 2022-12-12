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Корнова Параскева Кузьмина

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Место рождения

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Косьма Емельянов

Мать: не указана

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Корнов Михаил Андреев

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Корнов Яков Михайлов

Отец ребёнка: Корнов Михаил Андреев

Рождение ребёнка
1758

Сын: Корнов Петр Михайлов

Отец ребёнка: Корнов Михаил Андреев

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Синклития Михайлова

Отец ребёнка: Корнов Михаил Андреев

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Корнов Сергей Михайлов

Отец ребёнка: Корнов Михаил Андреев

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Корнов Михаил Андреев

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Домна Михайлова

Отец ребёнка: Корнов Михаил Андреев

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнов Михаил Андреев

Смерть
До 1782
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