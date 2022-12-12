Корнова Параскева Кузьмина
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Косьма Емельянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Корнов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
1755
Сын: Корнов Яков Михайлов
Отец ребёнка: Корнов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
1758
Сын: Корнов Петр Михайлов
Отец ребёнка: Корнов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Синклития Михайлова
Отец ребёнка: Корнов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Корнов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Корнов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Домна Михайлова
Отец ребёнка: Корнов Михаил Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782