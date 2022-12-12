Косьма Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосьма Емельянов

Косьма Емельянов

avatar

Место рождения

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1695

Дата смерти

1742

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Емельян

Мать: не указана

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Корнова Параскева Кузьмина

Мать ребёнка: не указана

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Иван Косьмин

Мать ребёнка: не указана

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Смерть
1742
Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close