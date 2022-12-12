Косьма Емельянов
Место рождения
Дата рождения1695
Дата смерти1742
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Емельян
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Корнова Параскева Кузьмина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иван Косьмин
Мать ребёнка: не указана
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Смерть
1742
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана