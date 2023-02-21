Корнов Яков Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Корнов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Корнова Софья Андреева
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Корнова Софья Андреева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Корнова Софья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнова Софья Андреева
Смерть
1822