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Корнов Яков Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Корнов Михаил Андреев

Мать: Корнова Параскева Кузьмина

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Екатерина Яковлева

Мать ребёнка: Корнова Софья Андреева

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Корнов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Корнова Софья Андреева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Корнова Софья Андреева

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнова Софья Андреева

Смерть
1822
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