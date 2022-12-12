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Корнова Софья Андреева

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Место рождения

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Корнов Яков Михайлов

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Корнов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Корнов Яков Михайлов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Корнов Яков Михайлов

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнов Яков Михайлов

Смерть
Неизвестно
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