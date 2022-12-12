Корнова Софья Андреева
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Корнов Яков Михайлов
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Корнов Яков Михайлов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Корнов Яков Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнов Яков Михайлов
Смерть
Неизвестно