Зыкова Анна Николаева
Место рождения
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Бракосочетание
11.11.1909
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1910
Дочь: Александра Григорьева
Отец ребёнка: Зыков Григорий Васильев
Рождение ребёнка
13.10.1913
Сын: Зыков Константин Григорьев
Отец ребёнка: Зыков Григорий Васильев
Смерть
Неизвестно