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Зыкова Анна Николаева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1909

Муж: Зыков Григорий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1910

Дочь: Александра Григорьева

Отец ребёнка: Зыков Григорий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1913

Сын: Зыков Константин Григорьев

Отец ребёнка: Зыков Григорий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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