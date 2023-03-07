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Зыков Григорий Васильев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1876

Отец: Зыков Василий Косьмин

Мать: Зыкова Ефимия (Васильева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1909

Жена: Зыкова Анна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1910

Дочь: Александра Григорьева

Мать ребёнка: Зыкова Анна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1913

Сын: Зыков Константин Григорьев

Мать ребёнка: Зыкова Анна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1916

Жена: Зыкова Анастасия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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