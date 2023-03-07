Зыков Григорий Васильев
Место рождения
Дата рождения30.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
30.01.1876
Отец: Зыков Василий Косьмин
Бракосочетание
11.11.1909
Жена: Зыкова Анна Николаева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1910
Дочь: Александра Григорьева
Мать ребёнка: Зыкова Анна Николаева
Рождение ребёнка
13.10.1913
Сын: Зыков Константин Григорьев
Мать ребёнка: Зыкова Анна Николаева
Бракосочетание
24.01.1916
Жена: Зыкова Анастасия Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно