Зыкова Ефимия (Васильева)
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти20.02.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1858
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.03.1859
Отец ребёнка: Зыков Василий Косьмин
Рождение ребёнка
23.04.1860
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Зыков Василий Косьмин
Рождение ребёнка
1869
Сын: Зыков Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Зыков Василий Косьмин
Рождение ребёнка
27.06.1872
Отец ребёнка: Зыков Василий Косьмин
Рождение ребёнка
30.01.1876
Отец ребёнка: Зыков Василий Косьмин
Рождение ребёнка
Около 1883
Отец ребёнка: Зыков Василий Косьмин
Смерть
20.02.1913