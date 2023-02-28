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Зыкова Ефимия (Васильева)

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

20.02.1913

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1858

Муж: Зыков Василий Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.03.1859

Сын: Зыков Хрисанф Васильев

Отец ребёнка: Зыков Василий Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.04.1860

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Зыков Василий Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Зыков Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Зыков Василий Косьмин

Рождение ребёнка
27.06.1872

Сын: Зыков Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Зыков Василий Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1876

Сын: Зыков Григорий Васильев

Отец ребёнка: Зыков Василий Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Зыков Георгий Васильев

Отец ребёнка: Зыков Василий Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
20.02.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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