Матвеев Руслан
мужской, родился Неизвестно
ОтецМатвеев ВалерийНеизвестно г.р.
МатьМатвеева (Шумилина) ВалентинаНеизвестно г.р.
Супруги
Матвеева ?Неизвестно г.р.
Дети
(Матвеева) ?Неизвестно г.р.
(Матвеева) ?Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Матвеева) ?
Мать ребёнка: Матвеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Матвеева) ?
Мать ребёнка: Матвеева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвеева ?