Матвеев Валерий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Матвеев Валерий

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Матвеева (Шумилина) ВалентинаНеизвестно г.р.
Дети
Матвеев РусланНеизвестно г.р.
(Матвеева) ЛюдмилаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Руслан

Мать ребёнка: Матвеева (Шумилина) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева (Шумилина) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Матвеева) Людмила

Мать ребёнка: Матвеева (Шумилина) Валентина

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