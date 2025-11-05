Матвеев Валерий
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Матвеева (Шумилина) ВалентинаНеизвестно г.р.
Дети
Матвеев РусланНеизвестно г.р.
(Матвеева) ЛюдмилаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Руслан
Мать ребёнка: Матвеева (Шумилина) Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Матвеева) Людмила
Мать ребёнка: Матвеева (Шумилина) Валентина