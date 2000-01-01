Малышев Ксенофонт
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1856
Отец: Малышев Иван
Мать: Пелагея
Бракосочетание
28.01.1876
Жена: Евгения
Рождение ребёнка
16.02.1877
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
28.01.1878
Сын: Малышев Семион
Мать ребёнка: Евгения
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
18.01.1879
Сын: Малышев Тимофей
Мать ребёнка: Евгения
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
17.07.1881
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
16.03.1887
Сын: Малышев Яков
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
04.04.1888
Сын: Малышев Терентий
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
31.05.1889
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
12.01.1892
Сын: Малышев Афанасий
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
04.12.1895
Сын: Малышев Павел
Мать ребёнка: Евгения
Смерть
Неизвестно