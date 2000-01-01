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Малышев Ксенофонт

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Малышев Иван

Мать: Пелагея

Бракосочетание
28.01.1876

Жена: Евгения

Рождение ребёнка
16.02.1877

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Евгения

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
28.01.1878

Сын: Малышев Семион

Мать ребёнка: Евгения

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
18.01.1879

Сын: Малышев Тимофей

Мать ребёнка: Евгения

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
25.01.1880

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Евгения

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
17.07.1881

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Евгения

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
06.08.1882

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
17.10.1883

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
16.03.1887

Сын: Малышев Яков

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
04.04.1888

Сын: Малышев Терентий

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
31.05.1889

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Евгения

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
12.01.1892

Сын: Малышев Афанасий

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
04.12.1895

Сын: Малышев Павел

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
?.01.1900

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
19.11.1900

Дочь: Августа

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
27.05.1902

Дочь: Павла

Мать ребёнка: Евгения

Смерть
Неизвестно
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