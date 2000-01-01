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(Малышев) Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1883

Отец: Малышев Ксенофонт

Мать: Евгения

Смерть
Неизвестно
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