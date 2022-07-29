Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1876

Муж: Малышев Ксенофонт

Рождение ребёнка
16.02.1877

Дочь: (Малышев) Евдокия

Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт

Рождение ребёнка
28.01.1878

Сын: Малышев Семион

Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт

Рождение ребёнка
18.01.1879

Сын: Малышев Тимофей

Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт

Рождение ребёнка
25.01.1880

Дочь: (Малышев) Анна

Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт

Рождение ребёнка
17.07.1881

Дочь: (Малышев) Параскева

Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт

Рождение ребёнка
06.08.1882

Дочь: (Малышев) Васса

Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт

Рождение ребёнка
17.10.1883

Дочь: (Малышев) Параскева

Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт

Рождение ребёнка
16.03.1887

Сын: Малышев Яков

Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт

Рождение ребёнка
04.04.1888

Сын: Малышев Терентий

Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт

Рождение ребёнка
31.05.1889

Дочь: (Малышев) Гликерия

Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт

Рождение ребёнка
12.01.1892

Сын: Малышев Афанасий

Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт

Рождение ребёнка
04.12.1895

Сын: Малышев Павел

Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт

Рождение ребёнка
?.01.1900

Дочь: (Малышев) Стефанида

Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт

Рождение ребёнка
19.11.1900

Дочь: (Малышев) Августа

Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт

Рождение ребёнка
27.05.1902

Дочь: (Малышев) Павла

Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт

Смерть
Неизвестно

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