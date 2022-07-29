Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Муж: Малышев Ксенофонт
Дочь: (Малышев) Евдокия
Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт
Сын: Малышев Семион
Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт
Сын: Малышев Тимофей
Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт
Дочь: (Малышев) Анна
Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт
Дочь: (Малышев) Параскева
Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт
Дочь: (Малышев) Васса
Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт
Дочь: (Малышев) Параскева
Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт
Сын: Малышев Яков
Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт
Сын: Малышев Терентий
Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт
Дочь: (Малышев) Гликерия
Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт
Сын: Малышев Афанасий
Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт
Сын: Малышев Павел
Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт
Дочь: (Малышев) Стефанида
Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт
Дочь: (Малышев) Августа
Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт
Дочь: (Малышев) Павла
Отец ребёнка: Малышев Ксенофонт