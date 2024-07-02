Щербак (Галай) Марина Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Галай) Марина Данииловна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

1804

Дата смерти

13.02.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.
1790 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
16.01.1831

Муж: Купач Захарий Прокофьевич

Остроушки, Сумська область
Бракосочетание
16.01.1838

Муж: Щербак Михей Симонович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
02.08.1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербак Михей Симонович

Ивот, Сумська область
Смерть
13.02.1845
Ивот, Сумська область

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