Щербак (Галай) Марина Данииловна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти13.02.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1831
Остроушки, Сумська область
Бракосочетание
16.01.1838
Рождение ребёнка
02.08.1841
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербак Михей Симонович
Смерть
13.02.1845