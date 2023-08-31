село Остроушки, село Остроушки, Сумська область (на 2018) — Familio

Остроушки

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Новгород-Северский уезд, Ивотская волость
537. Остроушки, деревня бывшая государственная и владельческая, при речке Винте, дворов 92, жителей 602, питейный дом, 2 ветряных мельницы, крпрш.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-22091Остроушкиселор-н Шосткинськийсільрада Коротченківська

Находки

Где упоминается данное место
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Новгородсеверский уезд
Д. Остроушка24Сория Мейнар10337

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Новгород-северский уезд
2138Остроушки, д. казач. и вл.при заливе Вите.62483236283
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