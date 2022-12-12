Голенковская (Золотова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенковская (Золотова) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Золотов Александр

Мать: Золотова Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голенковский Сергей Витальевич

Отец ребёнка: Голенковский Виталий

Дедовск, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голенковский Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голенковская Марина Витальевна

Отец ребёнка: Голенковский Виталий

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