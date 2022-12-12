Голенковская (Золотова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Золотов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голенковский Сергей Витальевич
Отец ребёнка: Голенковский Виталий
Дедовск, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голенковский Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голенковская Марина Витальевна
Отец ребёнка: Голенковский Виталий